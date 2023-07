Scherma | le sciabolatrici chiudono decime al Mondiale Si complica il cammino verso Parigi

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Si chiude con un deludente decimo posto ildi Milano per leazzurre. Un piazzamento che sicuramentei piani dell’Italia nella corsa olimpica. Per centrare il pass a cinque cerchi servirà sicuramente un riscatto decisamente importante nelle prossime tappe di Coppa del Mondo, dove diventa obbligatorio fare risultato. Decisiva per il quartetto italiano (Michela Battiston, Chiara Mormile, Martina Criscio, Rossella Gregorio) la sconfitta negli ottavi di finale contro l’Ucraina di Olga Kharlan. Le azzurre non sono mai riuscite ad impensierire le ucraine, finendo per perdere con il punteggio di 45-33. A quel punto per l’Italia si sono aperti gli assalti per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Le azzurre hanno prima battuto la Cina per 45-38 e poi hanno superato la Bulgaria all’ultima stoccata per ...