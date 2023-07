Scherma | Kharlan | ' Finché c' è guerra meglio non stringere mani'

(Di sabato 29 luglio 2023) "Poter competere è la cosa più importante per un'atleta. È importante per me personalmente, per la mia famiglia e per il mio Paese. Grazie per aver cambiato la decisione". Lo afferma Olga, la ...

ha poi commentato la lettera ricevuta dal presidente del CIO Thomas Bach: "Questo pomeriggio ho ricevuto la lettera e la mia reazione è stata di pianto, non ci potevo credere, ho pianto molto,...Nuovo giorno e nuova medaglia per laitaliana, questa volta d'oro, battuta la Francia per 45 - 39. Nello sport ci sono due Dream ... Leggi anche Riecco, è lei ad affondare l' Italia. E ...... in questi giorni è stato al centro delle polemiche dopo la squalifica e la successiva riabilitazione dellache non aveva stretto la mano alla russa Smirnova dopo averla battuta nella gara ...

Mondiali scherma, Kharlan riammessa in gara elimina l'Italia negli ottavi. FOTO Sky Sport

Roma, 29 lug. (askanews) - 'Poter competere è la cosa più importante per un'atleta. È importante per me personalmente, per la mia famiglia e per ...La guerra oltre gli eserciti e oltre armi. La guerra nello sport. Non bastava la trasposizione del conflitto Ucraina-Russia sulla pedana dei mondiali di scherma, con la campionessa del mondo in carica ...