Scherma | Italia | che guaio! Le sciabolatrici troveranno l’Ucraina di Olga Kharlan già agli ottavi!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Mondiali didi Milano 2023 che volgono alle ultime due giornate che sono dedicate interamente alle gare a squadre.che ha raccolto l’argento nella giornata di ieri nella spada femminile e oggi sarà in pedana per la sciabola al femminile e il fioretto al maschile per le prime fasi, mentre il fioretto femminile cercherà di cogliere l’oro, mentre gli spadisti inseguiranno un podio importante. Tornei che sono particolarmente importanti per il ranking olimpico che qualifica a Parigi 2024. Sotto la lente di ingrandimento oggi c’è il tabellone della sciabola femminile e non solo per motivi sportivi: la giornata odierna segnerà il ritorno in pedana della fuoriclasse ucraina, estromessa dalla gara individuale dopo aver rifiutato la stretta di mano con la russa Anna Smirnova. Squalifica di ...