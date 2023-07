(Di sabato 29 luglio 2023) Ilsi prende laai Mondiali dia Milano. Prosegue senza intoppi il percorso dell’Italia nella prova a squadre di fioretto femminile, con le azzurre (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Francesca Palumbo) che hanno superato neilacon il punteggio di 45-23. Una sfida già indirizzata dopo i primi due assalti, con Errigo e Volpi che hanno lasciato una sola stoccata alle tedesche. Il resto dell’incontro ha visto l’Italia controllare agevolmente ogni assalto, aumentando sempre il vantaggio. Laha deciso anche di tenere a riposo Sauer dopo la sua prima apparizione e le azzurre hanno staccato il biglietto per lavelocemente. Il cammino delleera già ...

Scherma, il Dream Team vola in semifinale. Le fiorettiste dominano con la Germania nei quarti OA Sport

L'Italia punta alla doppia cifra di medaglie in questa ottava e penultima giornata dei Mondiali di scherma a Milano. Dopo aver centrato l'ottavo podio con l'argento delle spadiste, oggi l'attesa è tut ...Proveranno a fare un percorso simile gli spadisti Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Federico Vismara e Andrea Santarelli dove aver ottenuto il pass per i quarti grazie al successo 44-25 sull'Egitto.