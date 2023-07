Scherma | Dream Team! Le fiorettiste travolgono tutte e accedono in scioltezza in finale ai Mondiali!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Semplicemente dominanti! Leazzurre volano inai Mondiali dia Milano e mettono al sicuro la nona medaglia per l’Italia in questa rassegna iridata casalinga. IlTeam (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo) non ha lasciato scampo nemmeno al Giappone in semi, battuto con il punteggio di 43-30. Un incontro davvero mai in discussione quello tra le azzurre e le nipponiche. Errigo e Volpi, come nei quarti, hanno costruito subito l’allungo e poi insieme anche a Favaretto le azzurre hanno gestito agevolmente, andando a prendersi un posto nell’ultimo atto della competizione. La giornata delle ragazze del CT Stefano Cerioni era cominciata con la vittoria contro la Germania nei quarti di. Un perentorio 45-23 con le italiane ...