Scherma | Cerioni racconta l’oro del Dream Team | “Errigo non ce la faceva più | Palumbo rischio calcolato”

(Di sabato 29 luglio 2023) L’Italia non sbaglia un colpo. Ildi fioretto femminile ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di, imponendosi di fronte al proprio pubblico di Milano e confermandosi sul tetto del Pianeta dopo il trionfo dello scorso anno a Il Cairo. La nostra Nazionale è stata impeccabile nel capoluogo meneghino, dove le azzurre hanno regalato grandi emozioni: Alice Volpi, Arianna, Martina Favaretto, Francescahanno sconfitto la Francia in finale e ora si lanciano con grandi ambizioni verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT Stefanoha analizzato questo spettacolare successo: “Una vittoria importante come tutte le vittorie, questa in maniera particolare perché valeva per la qualificazione alle Olimpiadi. Era importante vincere per mantenere il ...