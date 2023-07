Sassuolo | lunedì le visite mediche di Vina

Iniziamo da Vina, terzino uruguaiano pronto a lasciare la capitale per trasferirsi al; il classe 1997, nella giornata di, sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il ...29 luglio sono in programma le visite e la firma con ilper Vina che raggiunge Volpato e Missori.29 luglio sono in programma le visite e la firma con il. Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie 28 luglio 2023

SASSUOLO, LUNEDÌ LE VISITE DI MATIAS VIÑA - Sportmediaset Sport Mediaset