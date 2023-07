Sassuolo | Carnevali | 'Maxime Lopez? Vuole andare via ma serve una giusta offerta'

(Di sabato 29 luglio 2023) In casasi è creata una situazione da gestire per quanto riguardaed il suo futuro, col francese che ha fatto capire...

Bologna 15/05/2022 - campionato di calcio serie A / Bologna -/ foto Image Sport nella foto: GiovanniL'amministratore delegato del, Giovanni, ha rilasciato ...L'ad delGiovanniha parlato ai microfoni di Rai Sport di alcuni casi di mercato legati ai neroverdi: 'Col Milan non c'è stata trattativa per Rogerio, abbiamo altre opportunità ma non col ...1 Intervistato nel corso di Calcio Totale , in onda su Rai 2 , l'ad del, Giovanni Carneval i, ha parlato così del suo ex giocatore Gianluca Scamacca : 'Può essere un ottimo acquisto per una società importante, ha grandi qualità e margini di crescita ancora ...

Carnevali, ad del Sassuolo: "La prossima settimana Ferrari andrà alla Sampdoria" Telenord.it

La dirigenza rossonera continua la ricerca del vice Theo Hernandez e un giocatore del Sassuolo potrebbe finire nel mirino rossonero.Calciomercato Roma, Carnevali: "Fossi Scamacca resterei in Premier" Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Calcio Totale parlando del futuro dell'ex ne ...