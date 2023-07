Sant’Agata de’Goti | torna il quadro artistico in Piazza Umberto I

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di. “Quest’anno la pioggia ha limitato notevolmente la realizzazione dei quadri artistici previsti, come da consuetudine, in occasione del Corpus Domini. Diversi quadri infatti, ideati dai Maestri della Società Operaia di Mutuo Soccorso e dal gruppo di volontari dell’Infiorata2023, considerate le avverse condizioni meteo, non sono stati realizzati nelle piazze principali del borgo saticulano, sostituiti con rappresentazioni alternative di ridotte dimensioni. I temi scelti per quest’anno ricordiamo erano l’allarme siccità e la XXXVII giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Lisbona proprio dal 2 al 6 di agosto. Proprio per questo motivo, si è deciso realizzare ilrappresentativo la tematica ...