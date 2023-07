Samsung Galaxy S23 Ultra | disabilitata un’opzione della fotocamera

Il reveal diZ Flip5 e Fold5 ha entusiasmato per il design zero - gap dei dispositivi pieghevoli di nuova generazione ma deluso per un aspetto in particolare: la certificazione "solo" IPX8. Ma cosa ...Quello avvistato sotto la scocca delM44 è una vecchia gloria, è proprio il caso di dirlo. Stiamo parlando del Qualcomm Snapdragon 888 , canto del cigno prima del cambio di ...Lo smartphone più completoS23 Ultra , compralo al miglior prezzo da eBay a 919 euro . 30 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco VIA Notizie Relazionate Twitter Apps Social Android ...

Avvistato in rete nei suoi primi benchmark, un nuovo smartphone Samsung sfoggia la 'vecchia gloria' Qualcomm Snapdragon 888.Il numero uno di Samsung Mobile si è espresso sulla certificazione dei pieghevoli di nuova generazione, soffermandosi sulla resistenza alla polvere.