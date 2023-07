Samardzic | l’Inter chiude il colpo! I dettagli della trattativa – SI

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023) Incredibile colpo nel pomeriggio del. Lazardiventerà un giocatore nerazzurro, è fatta per il suo acquisto dall’Udinese. Ida Sportitalia. ACQUISTO – Lazarsarà presto un nuovo giocatore del. È incredibilmente fatta per il centrocampista dell’Udinese. Trovato l’accordo con i friulani per 25 milioni di euro più il cartellino del giovane classe 2003 ex Reggina Giovanni Fabbian, su cui i nerazzurri si tengono però il diritto di recompra. Lo rivela Michele Criscitiello sul suo profilo Twitter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...