Samardzic-Inter | Fabbian verso l’Udinese ma con una garanzia

(Di sabato 29 luglio 2023) La trattativa tra Lazare l’è entrata veramente nel vivo in queste ore. Nell’accordo ci dovrebbe essere Giovanni, ma con una. CONCLUSIONE – Il classe 2002 Lazarsi avvicina sensibilmente all’. Secondo Alfredo Pedullà la trattativa è in uno stato così avanzato che non ci sono più dubbi sulla chiusura. L’operazione si chiuderà ad una cifra intorno ai 25 milioni di euro più il cartellino di Giovanniin prestito. I nerazzurri terranno perciò il controllo del giovane 2003. Concorrenza di Milan, Napoli e Lazio anticipata. fonte: alfredopedulla.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

ad un passo: rinforzo per InzaghiIl talento dell'Udinese, dunque, ha attirato l'interesse di tre top club di Serie A ma piace anche all'esterno dove, stando a quanto riporta ...Come già raccontato nelle scorse settimane,da sempre molto interessata al giocatore. Sono le ore dell'affondoCalciomercato - Il Napoli si defila per, poiché Zielinski va verso il rinnovo in azzurro, e l'ne approfitta. "Esclusiva Sportitalia: colpo, arrivadall'Udinese. 25 milioni più Fabbian (2003)" , annuncia infatti Michele Criscitiello sui social. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Calciomercato, ultime notizie oggi: Inter forte su Samardzic. Hojlund, accordo raggiunto fra Atalanta e Man Un ilmessaggero.it

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e ...Tra nerazzurri e friulani ultimissimi dettagli da limare, ma l'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo in tempi brevi. Scopri tutti i dettagli dell'operazione ...