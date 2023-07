Samardzic | dall’Inter emerge positività! Ora tocca all’Udinese – Sky

(Di sabato 29 luglio 2023) Lazarpotrebbe presto vestire la maglia nerazzurra. Ecco le ultime informazioni da Sky Sport 24 sull’offerta avanzata. CIFRE E FORMULE – L’Inter ha avanzato la prima offerta ufficiale per Lazar. Questo è quanto emerso nelle scorse ore e ribadito pochi minuti fa su Sky Sport 24, insieme ai dettagli sulle cifre. La proposta della dirigenza nerazzurra è di 15 milioni di euro di base con l’aggiunta del cartellino del giovane Giovanni Fabbian, in prestito con diritto di riscattoe con contro riscatto in favore dell’Inter. In questo modo i nerazzurri avrebbero la possibilità di riprenderlo, pagando una cifra al club friulano dopo l’anno trascorso a Udine. Ora la palla sta al bianconeri, che dovranno scegliere se accettare o provare a intavolare una ...

...rumors sono relativi a un'offerta di quattro milioni dell', ... appunto, è vicino alla chiusura pere ha ormai ... è invece a un passo'accordo col ...... compresa la contropartita offerta ai friulani Giovanni Fabbian , al centro delle contese di mercato e carta tenuta in bagnomariaper operazioni come quella per. Nel dettaglio, ...... Lazarsembra vicinissimo a passare'Udinese all'. Fabrizio Romano annuncia un'offerta del club nerazzurro per il centrocampista dell'Udinese di 15 milioni più Fabbian. C'...