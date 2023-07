(Di sabato 29 luglio 2023) Iquest'anno "sonolentamente soprattutto per la situazione atmosferica, prima il maltempo e poi il gran caldo" ma dopo "i dubbi dei primi 15 giorni, a fine mese la situazione sta ...

Stima di FedermodaItalia Confcommercio, la spesa media si aggira sugli 80 euroPerò il contesto politico la spinge a stringere rapporti sempre piùcon i popolari - gli eredi della tradizione politica democristiana - e ad allontanarsi daidi destra. Ancora oggi, ...... con una posizione finanziaria netta in miglioramento di anno in anno ecoefficienti ... 'Questa semestrale " ha spiegato " è l'occasione per fare il punto e guardare da dove siamo: avevamo ...

Saldi partiti lenti, poi spinta da turisti; per luglio +3% QUOTIDIANO NAZIONALE

I saldi quest'anno "sono partiti lentamente soprattutto per la situazione atmosferica, prima il maltempo e poi il gran caldo" ma dopo "i dubbi dei primi 15 giorni, a fine mese la situazione sta andand ...Moderata soddisfazione e concreta speranza di chiudere bene la stagione. I saldi, da sempre, rappresentano linfa vitale per i commercianti e anche a San Giovanni Valdarno si confida di veder crescere ...