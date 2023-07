Salario minimo | Schlein | “Timore rinvio sine die per non decidere”

(Di sabato 29 luglio 2023) ROMA – “Sono felice dell’apertura al confronto” sul, ma “non hanno fatto seguire dei fatti concreti” come il ritiro dell’emendamento soppressivo, “si sta scegliendo la strada del, la nostra preoccupazione è che sia undie per non”. E’ quanto ha detto ieri sera la segretaria del Pd, Elly, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘In onda’ su La7. L'articolo L'Opinionista.

Proprio su questo argomento, ha poi spiegato per esempio di essere aperta al dialogo sul, temendo però di trovarsi di fronte a un'opposizione non dialogante: "Quando vedo invece un ...... al lavoro nero, al lavoro povero, invece di approvare ilsi incolpano i più deboli dei problemi del Paese. Noi non ci stiamo. Lotteremo con tutte le nostre forze contro un governo che ...... ora uno scatto di responsabilità, un investimento per salvare vite Ma Renzi affronta anche altri temi, durante la diretta, dalalla commissione di inchiesta sul Covid . ' Il...

Salario minimo | Esenzioni di 2 anni per i contratti esistenti, scalini graduali per alcuni settori: così è… Il Fatto Quotidiano

ROMA - "Sono felice dell'apertura al confronto" sul salario minimo, ma "non hanno fatto seguire dei fatti concreti" come il ritiro dell'emendamento ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Se il salario minimo è entrato nell’agenda di governo è merito del riformismo di Carlo Calenda. Voglio essere molto chiaro: se al primo incontro Meloni ci dice di essere m ...