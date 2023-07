Salario minimo | Giorgia Meloni a Sky Tg24 | “Ho a cuore il tema dei salari | ma ho paura che possa essere un livellamento verso il basso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) “Io ho fatto l’opposizione, come Lei sa, per tanti anni. Non ho mai avuto problemi a proporre un dialogo, a dialogare, quando alcune cose le condividevo. Questo fatto, diciamo, di buona parte dell’attuale opposizione per cui qualsiasi cosa tu faccia non va bene niente, è un approccio che io considero sbagliato e che anche non è stato il mio. Voglio dire, votammo il taglio del numero dei parlamentari proposto dall’allora Movimento 5 Stelle senza che nessuno neanche ce lo chiedesse. Così come quando c’era il governo Mario Draghi sull’Ucraina, noi abbiamo, diciamo, aiutato il governo perché era anche la nostra posizione. Quando io vedo un approccio da parte dell’opposizione che non è pregiudiziale – è stato il caso, per esempio, dell’appello che ha fatto Carlo Calenda sul– poiché ildel ...