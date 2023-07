Sabatini | «Lukaku | l’Inter chiude e la Juventus? Tutto è sospeso»

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023)ha fatto sì, con il suo comportamento, chesse la porta al qualsiasi tipo di operazione per lui. Lalo attende ma il belga di fatto resta in. Le parole di? Sandro, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato così di Romelue della situazione che lo sta attualmente riguardando: «Lasta ancora aspettandoche è un giocatore rimasto fondamentalmente in, dopo la chiusura con e del». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...