Russia | due bambini convocati dalla polizia per testimoniare contro la madre ' no war'

Un'altra accusata di 'screditare l'esercito' - Olesya Krivtsova - è riuscita a lasciare la, nonostante gli arresti domiciliari. È stata anche accusata di 'giustificare il terrorismo' a causa ......della superiorità aerea che si avverte il gap più significativo tra icontendenti: secondo il Congressional Research Service, l'aviazione ucraina ha 132 velivoli, rispetto ai 1.391 dellae ...... sarebbero stati lanciatimissili intercettati dalla contraerea di Mosca ma i cui detriti avrebbero feriti almeno 15 persone che si trovavano in un bar. La, tramite la portavoce del ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi. Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwalki (noto anche come la breccia di Suwalki, ...Nella regione di Arkhangelsk, il Comitato investigativo ha convocato una bambina di 9 anni e un bambino di 10 per interrogarli come testimoni in un procedimento penale contro la madre: sospettata di " ...