Rugby | Test Match | Crowley “Aspetti positivi | ma c’è ancora da lavorare”

(Di sabato 29 luglio 2023) L’estate italiana è iniziata con una sconfitta per 25-13 a Edimburgo contro la Scozia, ma l’Italia vista al Murrayfield, seppur sperimentale, ha mostrato buone giocate e un’ottima difesa, soprattutto grazie a Zuliani e Ruzza. E alla fine delha analizzato quel che si è visto in campo il ct azzurro Kieran. “Ci sono tante cose positive da poter prendere da questa partita. Avrei voluto vedere la vittoria, ma è andata così. Ho visto tanta energia, ci sono sicuramente cose da correggere, ma avremo tempo diin vista della prossima partita” le parole del ct azzurro. “Abbiamo deciso di far giocare Pani dal primo minuto e sicuramente ha giocato bene. In quel ruolo ci sono Capuozzo, Pani, ma anche altre opzioni come Allan o Menoncello e avremo modo di scegliere la migliore nelle prossime partite” ha concluso ...

Nel primomatch estivo in preparazione al Mondiale didi settembre, l'Italia s'arrende alla Scozia nel tempio di Murrayfield 25 - 13. Un buon esame tra due formazioni sperimentali, segnato ......è stata sconfitta per 25 - 13 dalla Scozia nella partita valevole per le Summer Nations Series 2023 dimaschile. Agli uomini di coach Kieran Crowley, scesi in campo per quest'importante...Tutto pronto per Scozia - Italia , partita valevole per le Summer Nations Series 2023 dimaschile. Gli uomini di coach Kieran Crowley scendono in campo per un importantematch nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali, in programma in Francia tra l'8 settembre ...

Rugby - Galles, a rischio i Test Match estivi per Taulupe Faletau OnRugby

La Scozia batte l'Italia 25-13 a Edimburgo nel primo test match delle Summer Nations Series, dopo una partita molto tirata, simile a quella vista a marzo nel Sei Nazioni. (ANSA) ...Si è conclusa la prima sfida delle Summer Nations Series, i test match estivi che ci accompagneranno fino alla Rugby World Cup. E in campo, a Edimburgo, sono scesi i padroni di casa della Scozia e l’I ...