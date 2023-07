Rovereto | uccide una donna a colpi di accetta e si costituisce

(Di sabato 29 luglio 2023) L'omicidio è avvenuto ieri sera, il presunto responsabile si è costituito ai carabinieri Sono in corso le indagini sull’omicidio avvenuto ieri sera a(Trento) dove unaè stata uccisa adi. Nella notte si è costituito ai carabinieri il presunto responsabile. Proseguono gli accertamenti per chiarire i motivi del gesto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'omicidio è avvenuto ieri sera, il presunto responsabile si è costituito ai carabinieri Sono in corso le indagini sull'omicidio avvenuto ieri sera a(Trento) dove una donna è stata uccisa a colpi di accetta. Nella notte si è costituito ai carabinieri il presunto responsabile. Proseguono gli accertamenti per chiarire i motivi del gesto.L'arma del delitto , un'ascia che l'uomo usava per tagliare la legna, è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia diche, assieme al nucleo investigativo di Trento, stanno ...10.15vicina e poi si costituisce Un uomo di 48 anni ha ucciso la vicina di casa, Mara Fait, un'... E' accaduto ieri sera a Noriglio una frazione di, in Trentino. Dopo essersi costituito ...

ROVERETO. Un uomo di 48 anni ha ucciso la vicina di casa, Mara Fait, un'infermiera di 63 anni in pensione, a colpi di accetta e poche ore dopo si è costituito. È accaduto ieri sera a Noriglio una frazione di Rovereto, in Trentino. Un terribile omicidio si è consumato a Rovereto, in Tentino Alto Adige. Un uomo di 48 anni, originario dell'Albania, ha ucciso la vicina di casa a colpi di accetta e poi si è costituito.