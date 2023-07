Rovereto | uccide la vicina di casa a colpi di accetta e si costituisce | Gli avvocati della vittima | Negato il codice rosso

... è omicidio: corpo trafitto al cuore da un punteruolo Leggi Anche Pozzuoli (Napoli),la ... Rizzi, gli avvocati di Mara Fait, uccisa adal vicino di casa Shehi Zyba Ilir. 'Nell'esprimere ...È successo in Trentino, a Noriglio, frazione di. La donna, infermiera in pensione, aveva ... vedi anche Pozzuoli,la moglie e si spara. In casa i tre figli minorenni FOTOGALLERY ©Ansa ...L'ultimo atto di una lunga serie di liti è sfociata nel dramma: lei, infermiera, aveva già chiesto aiuto ma inutilmente. Lascia un figlio di 30 anni e la ...

Trento, uccide la vicina di casa a colpi di accetta e si costituisce TGCOM

A Trento un uomo ha ucciso a colpi di accetta la vicina di casa, Mara Fait, infermiera di 63 anni in pensione. Poi si è costituito ai carabinieri. L'omicidio è avvenuto venerdì sera attorno alle 20.30 ...Secondo i legali della vittima, la donna aveva anche chiesto l'applicazione del codice rosso "dopo anni di vessazioni, minacce e aggressioni in ambito condominiale subìte da quel vicino". Domanda arch ...