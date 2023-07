Rovereto | donna uccisa a colpi di accetta dal vicino di casa che poi si costituisce

... originario dell'Albania, che nella serata di venerdì ha ucciso unasua vicina di casa , Mara Fait di 63, infermiera caposala all'ospedale diin pensione. È successo in via Fontani a ...Una lite condominiale finisce in tragedia a Noriglio, frazione di. Unadi 63 anni, Mara Fait, infermiera di professione in pensione, è stata uccisa a colpi d'accetta davanti al portone di casa e agli occhi dell'anziana madre: già in precarie ...... un 48enne che, dopo aver tolto la vita alla, si è costituito ai carabinieri e si trova al ... frazione del comune di, nella Provincia autonoma di Trento. Le indagini sono affidate ai ...

Omicidio a Rovereto: donna uccisa a colpi d'accetta Alto Adige

AGI - Si è costituito nella notte un uomo di 48 anni, originario dell'Albania, che nella serata di venerdì ha ucciso una donna sua vicina di casa, Mara Fait di 63, infermiera caposala all'ospedale di ...L'omicidio è avvenuto dopo l'ennesima lite scoppiata per questioni condominiali. La vittima, 63 anni, colpita davanti alla madre e al figlio ...