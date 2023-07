Ronaldo nervoso | tira acqua al cameraman e lo caccia

In seguito alla partita pareggiata dal suo Al Nassr contro l'Al Shabab, il portoghese è stato filmato mentre tirava dell'acqua addosso ad un operatore e lo invitava ad ...Senza gol e vittoria, Cristianoè apparsonell'ultima partita disputata. L'Al - Nassr ha pareggiato in coppa 0 - 0 contro l'Al - Shabab e l'asso portoghese, dispiaciuto per il risultato, ha abbandonato il campo ...Lui era. Poi, abbiamo parlato. Io lo rispetto tantissimo. Ha sbagliato, ma non è che gli ... Il mio procuratore, che purtroppo non c'è più (Mino Raiola, ndr) diceva sempre: Sai perchée ...

Cristiano Ronaldo perde la testa a bordo campo: furia contro un cameraman Corriere dello Sport

Elma e Dolores Aveiro já chegaram ao Estádio Algarve, em Almancil, para apoiarem Cristiano no jogo entre Al-Nassr e o Sport Lisboa e Benfica. A TV 7 Dias mostra-lhe o vídeo exlcusivo.