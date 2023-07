(Di sabato 29 luglio 2023) Ilacquisto dell’estate dell’Inter è stato Marcus. Fabrizionon ha aspettative alte sul calciatore, lo rivela in diretta Twitch su Sos Fanta. ASPETTATIVE – L’Inter è in questo momento senza una vera primaal fianco di Lautaro Martinez. Fabrizioparla del nuovo acquisto in attacco: «Quanti gol pensate che facciain Serie A? Sarà il suoin Italia, Inzaghi fa tanto turn-over e cambia sempre. Giochi il 60% delle partite in una stagione se va bene, quindi 12 gol non è così scontato che li faccia. Sono tanti 12, un gol quasi ogni tre partite, tra l’altronon è una vera e propria.» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Fisico ma anche tecnico,nasce esterno offensivo per poi diventare una prima punta piuttosto ...Inzaghi anche se la presenza della Roma da tempo sul giocatore e meta graditissima al...... 25 anni, 1,92, preso a parametro zero dal Borussia Munchengladbach, figlio di Lilian, ... Obiettivo - principe ilGianluca Scamacca, 24 anni, 1,94, centravanti al West Ham dopo le stagioni ...... 25 anni, 1,92, preso a parametro zero dal Borussia Munchengladbach, figlio di Lilian, ... Obiettivo - principe ilGianluca Scamacca, 24 anni, 1,94, centravanti al West Ham dopo le stagioni ...

Romano: «Thuram non una punta. Al primo anno in Italia…» Inter-News.it

Liverpool transfer news, rumours, gossip and speculation including the latest on Fabinho, Romeo Lavia, Andre Trindade and more ...KYLIAN MBAPPE has refused to discuss Saudi’s mega-money transfer bid according to reports. Earlier this week, Paris Saint-Germain accepted a world-record £259MILLION offer from the Middle ...