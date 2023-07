Roma | incendio a Ciampino in un impianto di smaltimento di rifiuti

Polizia di Stato e Polizia diCapitale sono sul posto. Al momento non c'è nessun impatto ... La7.it - E' divampato una Ciampino all'interno di un impianto di smaltimento di rifiuti, che ......28/07/23 Fotogallery - Il cimitero degli alberi caduti a Milano Ultimo Aggiornamento 28/07/23, ...è stato lanciato dall'Arpa che ha rilevato la presenza velenosa sprigionatasi dopo l'che ...... pineta in fiamme: turisti evacuatidi rifiuti in un impianto di smaltimento a Ciampino , alle porte di. Dalle 8:45, tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un'autoscala e il ...

Rifiuti Roma, incendio in impianto a Ciampino: colonna di fumo Adnkronos

Sabato mattina si è sviluppato un vasto incendio in una discarica di Ciampino, comune a sud di Roma in cui ha sede uno dei due aeroporti che servono la ...Una colonna di fumo nero e denso visibile da mezza Roma, da tutta l'area sud-orientale della Capitale. Un incendio di vaste proporzioni ...