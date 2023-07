Roma | incendio a Ciampino | fumo nero vicino l’aeroporto

(Di sabato 29 luglio 2023)questa mattina, sabato 29 luglio, alle porte di. Un‘altissima colonna dialdi, visibile anche dalla Capitale, hai inquietato e mandato nel panico migliaia di viaggiatori e non solo. La causa dell’sembra essere partito dai rifiuti di un impianto di smaltimento, un’isola ecologica. Immediato l’intervento dei soccorsi, intorno L'articolo proviene da Il Difforme.

...di Stato e la Polizia diCapitale, ognuna agendo secondo le proprie competenze e responsabilità. La situazione è sotto controllo e le autorità competenti stanno lavorando per domare l'e ...di rifiuti all'interno di un impianto a Ciampino. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, polizia e polizia diCapitale. Le fiamme, si apprende dai vigili, hanno provocato una densa ...Al momento, le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell'avvenuto qualche giorno fa.

Roma, incendio a Ciampino: in fiamme rifiuti, fumo nero vicino all'aeroporto RomaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Un altro importante blitz contro il degrado e contro l'illegalità a Roma. Dopo quelli di Termini, San Basilio, Quarticciolo e nelle altre zone, ieri pomeriggio è scattato ...