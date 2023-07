Roma-Dybala | avanti insieme e sul rinnovo…

(Di sabato 29 luglio 2023) La clausola per le offerte perscadrà il 30 luglio, ma anche senza rinnovo Pauloresterà un punto fermo dellaLa clausola per le offerte perscadrà il 30 luglio, ma anche senza rinnovo la Joya resterà un punto fermo della. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le parti parleranno di prolungamento da settembre.

Lasfida l'Estrela Amadora nella quarta amichevole del suo precampionato , la seconda del ritiro ...aggiornamenti in merito alle informazioni sulle dirette tv o streaming della partita die ...Subito dietro il Milan, che sta un filo davanti a Lazio e. Nonostante le frizioni interne, ... Perchénon dovrebbe almeno provarci Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 29 ...Meno di 48 ore, anche se poi la scelta è stata fatta da un po'. Pauloha deciso con il cuore , scegliendo ancora una volta la, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . A prescindere, anche senza l'atteso rinnovo, che comunque arriverà ma ...

Il futuro in giallorosso della Joya non è in bilico: non lascerà i giallorossi, ma il rinnovo non sarà immediato.Paulo Dybala ha fatto la sua scelta: resterà nella Capitale con la Roma nonostante l'interesse di altre squadre, come l'Inter e alcuni club stranieri. La clausola da 12 milioni di euro, valida solo pe ...