Roma | Dybala apre il poker all'Estrela Amadora

(Di sabato 29 luglio 2023) Grazie a una doppietta dinel primo tempo e ai gol di Llorente e Bove nella ripresa, laha battuto 4-0 in amichevole i portoghesi...

... 72' Llorente, 75' Boveprimo tempo (3 - 4 - 2 - 1): Svilar; Ibañez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy;secondo tempo (3 - 4 - 2 - ...Reti: al 42' ptP. ((Ita)) , al 44' ptP. ((Ita)) , al 30' st Bove E. ((Ita)) . La presentazione del match QUI- Inizialmente Mourinho dovrebbe affidarsi al modulo 3 ...Queste le formazioni di entrambe le squadre:(3 - 5 - 2): Svilar; Ibanez, Smalling, N'Dicka; Kristensen, Aouar, Pellegrini, Cristante, Zalewski;, El Shaarawy. All. Mourinho Estrela ...

Vittoria per la Roma nel test amichevole contro l'Estrela Amadora in Algarve. I giallorossi vincono 4-0 con una doppietta di Dybala nel primo tempo, poi le reti nella ripresa di Llorente e Bove. Ecco ...Ancora una volta il grande protagonista è l'argentino, che prima colpisce un palo e poi firma la doppietta. Nel segno della Joya. Ancora una volta il grande protagonista in casa Roma è Paulo Dybala, s ...