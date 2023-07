Roma | Cristante | «Qualcuno mi sottovaluta Ora vogliamo la Champions»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Bryan, centrocampista della, parla dei suoi anni in giallorosso e delle ambizioni coltivate dalla squadra Bryan, centrocampista della, ha così parlato nella sua intervista a Il Messaggero.TO – «Ci sono due aspetti da considerare. All’esterno forse è così, mino; dentro gli spogliatoi e nel calcio mi sono sempre sentito trattato come meritavo». MOURINHO – «Capita, anche se lui sa come prenderci. Diciamo che mi è successo meno. Sa tutto prima degli altri. Ha la visione giusta delle situazioni, sa cosa fare e come comportarsi sempre. È un grande». SUPERARE BUDAPEST – «Sì.andare avanti nelle coppe e guadagnarci la».