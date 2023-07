Roma | ancora tuffi nella Fontana di Trevi L’assessore | «È ora di limitare l’accesso» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 29 luglio 2023) Ennesimo sfregio alladi. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni che si è arrampicato sul monumento per poi lanciarsi in acqua. Un tuffo avvenuto sotto gli occhi di centinaia di persone, che hanno ripreso la scena con il cellulare. In sottofondo, però, non si sentono richiami o persone che mettono in guardia l’uomo dal potenziale pericolo di farsi male, bensì risate. E anzi, a tuffo avvenuto, si leva un’ovazione. E mentre l’uomo veniva applaudito, sono intervenuti gli agenti della pattuglia del sesto gruppo Torri, che lo hanno sanzionato: dovrà pagare 450 euro, oltre a essere colpito da Daspo. Non è la prima volta che accade: sono anni che turisti, ma ancheni stessa, si arrampicano sul monumento per poi tuffarsi di sotto. «Pura barbarie, come è molto preoccupante l’applauso complice ...