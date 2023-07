Rocco Chinnici | quarant’anni fa l’omicidio dell’inventore del pool antimafia | a Palermo la commemorazione

(Di sabato 29 luglio 2023) Esattamentefa, il 29 luglio del 1983, Cosa nostra uccideva, l’ideatore dele lo “scopritore” di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il consigliere istruttore è stato ricordato stamattina a, durante una cerimonia in cui è stata deposta una corona di fiori in via Pipitone Federico, la stada dove il giudice abitava e dove Cosa nostra piazzò un’autobomba: oltre amorirono anche i carabinieri della scorta Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. Si salvò soltanto Giovanni Paparcuri, che all’epoca guidava l’automobile sulla quale viaggiava. L’attentato destò parecchio clamore, visto che Cosa nostra colpiva per la prima volta “alla libanese“, ...

... Giovanni, a margine di un seminario a Palermo per il 40° anniversario dell'uccisione del padre,. " Tutto quello che noi oggi viviamo è nato qui, quarant'anni fa, all'...... a margine della cerimonia di commemorazione, nel capoluogo siciliano, del 40esimo anniversario dell'uccisione dell'ex capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. .ci ha insegnato come combattere la mafia. È quello che abbiamo fatto anche con l'arresto di Matteo Messina Denaro. Noi continueremo su questa strada. Confermiamo il 41 bis e tutta la ...

Tajani commemora Rocco Chinnici: in prima linea contro la mafia, il 41bis non si tocca RaiNews

Marco Intravaia si racconta a ilGiornale.it, tanti gli argomenti trattati: l'amore per la politica, il padre Domenico, ucciso in un vile attentato terroristico e molto altro ...«Dobbiamo seguire il percorso tracciato da Rocco Chinnici, bisogna raggiugnere una cooperazione internazionale per il contrasto alla criminalità organizzata sviluppando il pensiero di Chinnici che par ...