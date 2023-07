Rocca Priora Nella frazione di Colle di Fuori lavori in corso in Via Cardinale Michele Lega | cambio della viabilità

(Di sabato 29 luglio 2023) Cronache Cittadine(Luciana Vinci) –inin via, adi, per permettere il rifacimento L'articolo Cronache Cittadine.

Estratto dell'articolo di M. C. per 'la Repubblica - Edizione Roma' omicidio di Petrit Caka aUna finta rapina per nascondere l'omicidio su commissione. A ordinare la morte del 49enne albanese Petrit Caka, ucciso a coltellate lo scorso ...Per questo è stata arrestata con l'accusa di essere stata la mandante dell'omicidio di Petrit Caka, il 49enne albanese trovato morto in casa lo scorso 13 dicembre a, piccolo centro dei ...Si tratta di quattro cittadini albanesi di età compresa fra i 27 e i 33 anni accusati dell' omicidio di Petrit Caka , 49 anni, avvenuto il 13 dicembre 2022 a(Roma). Secondo la ...

Rocca Priora, ucciso dal cognato (ricercato in tutta Europa). La vedova al telefono: «Mio marito era un violento» Corriere Roma

Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloRocca Priora lancia il 30 luglio con un’open day la nuova gestione del polo natatorio di via dell’Arenatura. Ecco “The Volume”, un universo di be ...ROCCA PRIORA (sport) - Il 30 luglio finalmente sta arrivando, le porte della casa dello sport di Rocca Priora si riapriranno e finalmente non saranno più solo foto e proclami a parlare, ma ognuno po .