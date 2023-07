Roba da polizia politica | esplode l' ira di Padellaro in tv | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) "Decisione vile". Antoniobolla così sia la decisione di viale Mazzini di cancellare il programma Insider di Roberto Saviano dai palinsesti della Rai, che quella che ha visto escludere anche Filippo Facci per le sue affermazioni riguardo l'inchiesta a carico del figlio di Ignazio La Russa. Ad accomunare i due casi, analoghi nell'esito ma estremamente diversi nella sostanza, secondo il giornalista del Fatto quotidiano c'è che chi li ha fatti fuori "si comporta come lamorale dell'Iran per la difesa della virtù e per l'interdizione del vizio...". Poi spiega: "Non condivido una virgola di quello che dice Filippo Facci ma non capisco quale sia il criterio che spinga i vertici del servizio pubblico a dire fuori questo o fuori quest'altro". "Il pubblico del servizio pubblico", argomenta, "avrebbe diritto ...