Ritiro Napoli 2023 | De Laurentiis a Castel di Sangro | «Voglio 150 mila tifosi qui in Abruzzo»

Anche perché il mister ex Juve eha già posto il veto su altri giocatori proposti dalla ... Ve lo meritate perché mi avete dato tutto in questo'. Parole chiare. Le divergenze tra richieste ...... non ci sono altri nomi nei piani del. Faraoni attende , pronto a trasferirsi in azzurro: c'... però, vuole prima valutare fino in fondo Zanoli e lo sta studiando da molto vicino prima nel...Prosegue la preparazione estiva deldi Rudi Garcia che neldi Castel di Sangro sfida subito l'Hatayspor. Dopo Anaune e Spal, si tratta del terzo test estivo ed il primo nel secondopre - campionato. Per la partita, ...

Ritiro Napoli 2023, la conferenza stampa di De Laurentiis, Marsilio e Caruso live da Castel di Sangro ilmattino.it

12.01 - Si conclude qui la diretta testuale dell'evento di consegna del francobollo celebrativo dello Scudetto. Restate collegati a Tuttonapoli.net per tutte le ultime e una nuova diretta testuale per ...A margine di un evento organizzato da Poste Italiane per la cerimonia di annullo con il Bollo speciale dedicato alla vittoria dello scudetto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a ...