Sonoritmo gli sbarchi a Lampedusa dove dalla mezzanotte scorsa, dopo il soccorso di 7 barchini, sono giunti 252 migranti. Ieri, dopo due giorni di stop dovuti al mare mosso, c'erano stati ...... i quali possono tornare particolarmente utili qualora dobbiate fare delledi voi stessi. ... la panoramica e la slow motion, con cui potremo daresfogo alla nostra creatività. Nell'app è ...... fui invitato a seguire il derby con mio figlio allo stadio e venivamotutto il tempo ... In quel caso vinse la Roma e mi presi tutti gli sfottò possibili dai romanisti al mio fianco, erae ...

Ripresi a pieno ritmo gli sbarchi di migranti a Lampedusa Agenzia ANSA

Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi a Lampedusa dove dalla mezzanotte scorsa, dopo il soccorso di 7 barchini, sono giunti 252 migranti. Ieri, dopo due giorni di stop dovuti al mare mosso, c'erano s ...Ad agosto il fisco andrà in vacanza ma attenzione, dal 21 agosto si ricomincia Tre settimane di stop in cui anche il fisco andrà in vacanza per poi riprendere a pieno regime con due scadenze da ...