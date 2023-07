Riconosciuto il Distretto Diffuso del Commercio Taburno

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSoddisfazione espressa in primo luogo dal Sindaco del Comune di Sant’Agata de’ Goti Salvatore Riccio e dal presidente deldel, Alfonso Ciervo quale delegato del Comune capofila, e gli altri sindaci e amministratori comunali coinvolti: il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo, di Durazzano Alessandro Crisci, Pasquale Viscusi di Frasso Telesino, Domenico Parisi di Limatola, Rossano Insogna di Melizzano, e naturalmente del presidente di Unimpresa Ignazio Catauro e di Confesercenti Gianluca Alviggi. Anche i componenti del primo Consiglio Direttivo delhanno voluto esprimere la loro soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto, in particolare Giovanna De Vita quale rappresentate di Confesercenti e Giacomo Iannella per Unimpresa, ...

Con decreto n. 634 del 20 luglio 2023, la Regione Campania ha riconosciuto ed iscritto nell'apposito elenco regionale il "Distretto urbano del Commercio di Cava de' Tirreni – La Città Stellare: ...