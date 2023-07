Richiesta dalla Serie A | cessione last minute in casa Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 luglio 2023) Al momento il calciatore non è sul mercato, ma le cose potrebbero cambiare negli ultimi giorni d’agosto: due club diA alla finestra Il mercato delal momento è quasi totalmente concentrato sul difensore. Gli azzurri devono, anche per un semplice fatto numerico. porre rimedio all’addio di Kim. Il difensore sud coreano, sul cui contratto era presente una clausola rescissoria che ha consentito al Bayern Monaco di bypassare le volontà del, è volato in Baviera e il prossimo anno giocherà in Bundesliga. Gli azzurri a questo punto si trovano con tre difensori in rosa. C’è Rrahmani, che quasi certamente avrà come lo scorso anno la maglia da titolare, e al suo fianco ci sono Juan Jesus e Ostigard. Al momento, in attesa che dal mercato in entrata possano arrivare novità, sono loro due che si giocheranno la seconda maglia da ...