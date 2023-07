RFI | aggiudicata gara per il completamento della Metro di Salerno

(Di sabato 29 luglio 2023) Al via i lavori per ilpolitana ditratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto valore di circa 170 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato laper la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “

... e l'attivazione al pubblico servizio di quattro nuove fermate/stazioni - spiega in una nota- . Il progetto, in particolare, consentirà di potenziare sia i collegamenti con l'ospedale e l'......progetto iniziale prevedeva 10 passaggi a livello da eliminare in 6 interventi - In particolare...la gara per l'elettrificazione della ferrovia Palermo - Trapani via Milo - Nel ......8 miliardi L'offerta prevista dalla nuova concessione che Qbuzz si èè di 195 milioni ... che Mist effettua per conto delle società del Gruppo stesso, in particolaree Trenitalia . Il ...

Gruppo FS RFI

Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “Completamento della ...Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FSItaliane) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e ...