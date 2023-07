" Portare Leo Messi all'Inter Miami, in MLS, è un risultato fantastico - sottolinea- non avrei mai pensato di provare da presidente le stesse sensazioni che avevo quando ero ancora un ...(Photo by Paul ELLIS / AFP) Continua il giro di interviste che coinvolgonoe la sua '... ha concesso un'intervista a The Athletic nel quale racconta alcuni: " Quando ho preso Messi, ...Il proprietario del club di MLS ha raccontato alcunidella trattativa che ha portato questa estate La Pulce a giocare nel club della Major League Soccer. In particolareha svelato ...

Retroscena Beckham, l'acquisto di Messi parte da una clausola del 2007 Corriere dello Sport

MIAMI (Usa) - Un piano lungo sedici anni. L’ingaggio di Leo Messi da parte dell’Inter Miami è frutto di una lunga strategia portata avanti dal presidente David Beckham, ex capitano della nazionale ing ...«Che emozione quando ho saputo che Messi sarebbe venuto qui, la stessa di quando entravo a Old Trafford o Wembley». Beckham ricorda tutta l’operazione Messi ma anche una lite con sua moglie Victoria ( ...