Reddito | la pacchia è finita | arrivato l' sms di chiusura

(Di sabato 29 luglio 2023) Migliaia di famiglie napoletane hanno percepito il 27 luglio l'ultima rata deldi cittadinanza, misura che è stata sospesa dal Governo Meloni a partire dal mese di agosto per i nuclei familiari che non comprendono disabili, minori o over 60 e sono quindi ritenute «occupabili». Per questi nuclei ildi cittadinanza sarà sostituito a settembre con la nuova misura di supporto alla formazione e al lavoro da 350 euro mensili. Queste famiglie hanno ricevuto dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidioa 169mila famiglie. «A questo proposito occorre fare chiarezza - ha dichiarato l'Assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese - perché in queste ore negli uffici dei nostri Servizi sociali in tutte le Municipalità centinaia di persone stanno chiedendo di essere prese in carico. Il messaggio è questo: ...