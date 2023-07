Reddito di cittadinanza sospeso con un sms a 169 000 famiglie | ecco a chi è arrivato Proteste a Napoli

L'ultima rata del. Sono 169mila le famiglie beneficiarie dio pensione diche hanno ricevuto dall'Inps l'sms che le avvisava della sospensione del sussidio da agosto . Il messaggino è arrivato a chi è in nuclei familiari nei quali non ci ...In alcuni casi il malcontento sarebbe addirittura sfociato in violenza . In Campania, la sospensione deldiin base alle nuove norme del governo ha scatenato il caos: le cronache riferiscono infatti di uffici pubblici presi d'assalto e di telefonate inferocite da parte di alcuni ...Vediamo dunque tutti i casi in cui resta la fruibilità deldi, con le modalità di determinazione del sussidio in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione ...

Reddito di cittadinanza all'ultima rata. Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto dall'Inps l'sms che le avvisava della ...La bomba sociale era stata confezionata sette mesi fa, ora governo e Inps l’hanno fatta esplodere. A partire da martedì 1° agosto, le prime 169mila famiglie perderanno il Reddito di cittadinanza, come ...