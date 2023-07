Reddito di cittadinanza | scontro sul taglio e sulla commissione per i mancati controlli

Leggi su agi

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Nel giorno in cui Giorgia Meloni conferma la "disponibilità" a un "dialogo sul salario minimo" si riapre il fronte dellotra Fratelli d'Italia e le opposizioni su un altro tema che sta a cuore al centrosinistra, ildi. La reazione di M5s, in primo luogo, ma anche del Pd, agli sms di stop alinviati dall'Inps è veemente e indignata. Giuseppe Conte parla di "una partita politica giocatapelle delle persone". Mentre Elly Schlein accusa il governo di essere "brutale" con "persone che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena". Per la maggioranza risponde il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, che respinge come "ridicoli e strumentali" gli "attacchi di Conte e i suoi figliocci" e chiede unaparlamentare di inchiesta ...