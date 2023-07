Reddito di cittadinanza ed sms Caos nel napoletano

(Di sabato 29 luglio 2023) Nella giornata di oggi venerdì 28 luglio molti utenti, percettori deldihanno ricevuto un sms che li avvisava della sospensione del sussidio e sebbene sia stata resa nota dai media il termine dell’erogazione, molte persone non ne erano ancora al corrente. A Napoli in particolare, tra persone che speravano di non ricevere l’avviso ed altri ignari della misura, si è verificato un vero e proprio assalto agli sportelli dell’Inps con chiamate e proteste nella filiale. In particolare nel capoluogo partenopeo è stato necessario l’intervento di una pattuglia di polizia per placare gli animi dei cittadini che si erano recati lì e ricevere spiegazioni. Dalle prime ricostruzioni sembra che ci siano stati dei litigi con gli agenti di vigilanza dell’ufficio. La sospensione deldi, ...

In centinaia a Napoli, dopo aver ricevuto un sms sullo stop all'erogazione del Reddito di Cittadinanza hanno protestato davanti alle sedi Inps della città (in particolare in via De Gasperi) e chiamato ...Quanti liguri perderanno il reddito Stime ufficiose parlano di mille nuclei familiari interessati solo a Genova, il doppio in Liguria per un totale di 4.000 persone: la massima percentuale di ...