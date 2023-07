Reddito di cittadinanza | continua l’assalto di Fdi Dopo lo stop vuole una commissione d’inchiesta “sui mancati controlli di Tridico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) O poche ore dall’sms dell’Inps ai 169mila beneficiari deldiper comunicare la sospensione del sussidio da agosto ele critiche arrivate dai Comuni, dagli assistenti sociali e dall’opposizione, Fratelli d’Italia rilancia. Il presidente dei deputati del partito di Giorgia Meloni passa al contrattacco definendo “ridicoli e strumentali” gli attacchi di Conte e di chi ha criticato “le modalità di comunicazione della sospensione dell’erogazione deldi”. Non solo, Tommaso Foti ritiene “necessaria” la costituzione di unaparlamentare di inchiesta “limitando la responsabilità aper non avere consapevolmente attivato i, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi ...