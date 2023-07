Reddito di cittadinanza | Cgil | “Poco personale | si rischia esplosione bomba sociale” E a Napoli gli operatori temono aggressioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) “Soprattutto nel Meridione siletteralmente l’di una“. La Funzione pubblicalancia l’allarme nella gestione delle sospensioni deldi– decisa dal governo e comunicata venerdì a 169mila famiglie con un sms – sottolineando la grave carenza di assistenti sociali negli enti locali soprattutto al Sud. E glidei servizi sociali in Campania, dove già venerdì sono stati presi d’assalto alcuni uffici,ripercussioni e anche di essere aggrediti. “Il governo ha deciso di lasciare senza160mila famiglie e di scaricare gli effetti di questa scelta sul, in particolare sui servizi già molto in difficoltà, degli enti locali. ...