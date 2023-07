Recensione Pikmin 4 | è sbocciato un nuovo capolavoro?

Leggi su tuttotek

(Di sabato 29 luglio 2023) Seguiteci all’esplorazione di un lontano (ma familiare) pianeta abitato da ogni sorta di strani esseri, in questadi4 È La minuziosa evoluzione del concetto di gioco di strategia firmato Nintendo Nell’ormai lontano novembre del 2004, Nintendo La Rivista Ufficiale, nel corso delladel secondo capitolo, utilizzava queste stesse parole per definire la curiosa serie strategica Nintendo. Oggi, a quasi 20 anni di distanza, tale frase risulta ancora attuale, riconfermata anche dal ritorno sulle scene della saga. Con la recente pubblicazione della remaster dei primi due titoli, i quali si sono andati ad aggiungere alla versione Deluxe del terzo (trovate qui la nostrain merito), Nintendo Switch è diventata la nuova casa per le buffe creaturine colorate di Miyamoto, giunta in questi ...