Rdc | Speranzon Fdi | ' Tridico e M5S lo difendono | dimenticati sprechi e truffe?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Mentre l'Unione europea promuove il governo sul Pnrr e in settimana ci apprestiamo a varare una riforma del fisco attesa dagli anni 70, in Italia c'è chi rimpiange il reddito di cittadinanza. Sono gli orfani dell'assistenzialismo di Stato, cioèe il M5S, che probabilmente si sono giàglie lemilionarie. Dei criminali e delinquenti che hanno goduto dei benefici di un sistema che ha dato soldi a pioggia. Il governo Meloni è stato costretto a intervenire mettendo fine a questo assistenzialismo di Stato e garantendo soltanto a coloro che davvero sono in difficoltà aiuti e sostegni. Come conferma la card ‘Dedicata a te' che, senza creare effetti perversi, aiuta le famiglie a basso reddito dal peso dell'inflazione e dal caro prezzi. Una misura che i numeri ...