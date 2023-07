Rdc sospeso | il messaggio dell’Inps | “Non abbandoniamo nessuno”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutisarà lasciato solo: è ilche con il Direttore dell’area metropolitana di Napoli, per utenza il secondo d’Italia, Roberto Bafundi, rassicura i 169mila beneficiari del reddito di cittadinanza che da agosto non riceveranno più il sussidio poiché non hanno nel nucleo minori, disabili o over 65. “Non– spiega all’ANSA – circa la metà di queste persone sono in una situazione di disagio sociale (ad esempio tossicodipendenza o disagio abitativo, ndr) e potranno rivolgersi ai servizi sociali e se inseriti in un progetto multidimensionale di recupero potranno avere ancora il sussidio. Gli altri dovranno andare ai centri per l’impiego e firmare il Patto di servizio personalizzato per essere avviati al lavoro”. Coloro che sono giudicati ...