"Il reddito di cittadinanza, nel tempo si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario". Lo ha ...Nel Sì&No del giorno, spazio al dibattito sul nuovo provvedimento del Governo, la social card: è stato giusto o no introdurla Lo abbiamo chiesto a Marco Silvestroni, Senatore, che è favorevole, e ad Annarita Digiorgio, giornalista, che è contraria. Qui di seguito il parere di Marco Silvestroni. Finalmente un atto serio, adeguato alle esigenze della Patria, non ...Non si può speculare sulle necessità dei lavoratori e degli svantaggiati, come peraltro il M5S ha già fatto con il, il lavoro non è un capriccio appannaggio dei risultati elettorali. È vero, ci ...

Rdc: FdI, commissione d'inchiesta su mancati controlli Tridico Euronews Italiano

Premier Giorgia Meloni's Brothers of Italy (FdI) party on Saturday called for a parliamentary probe into an alleged mismanagement of the 'citizen ship wage' (RdC) basic income benefit and poverty aid ...ROMA, 29 LUG – “Il reddito di cittadinanza, nel tempo si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all’erar ...