Rdc | De Cristofaro Avs | ' destra contro chi sta peggio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Sadismo, cattiveria, cinismo, disprezzo. Questo c'è dietro la scelta di comunicare a 169mila famiglie italiane la fine del reddito di cittadinanza con un sms, avendo pure la faccia tosta di chiamarla sospensione. Mentre i ricchi, molto ben rappresentati in e da questo governo, si preparano alla Versilia, alla Costa Smeralda o a chissà quale altra destinazione esotica per le vacanze, mezzo milione di persone si ritrova da un giorno all'altro senza nessuna protezione sociale". Lo scrive su Facebook il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo misto del Senato. "Per il governo sono occupabili, quindi cosa importa se in realtà un lavoro non ce l'hanno e nessuno glielo offre? La grande maggioranza dei percettori del reddito non ha praticamente nessuna chance di andare a lavorare per età e titoli di ...